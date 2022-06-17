مستوطنون يتجمهرون قرب عين الساكوت بالأغوار الشمالية

تجمهر عدد من المستوطنين المتطرفين، اليوم الجمعة، عند عين الساكوت بالأغوار الشمالية بالضفة المحتلة.

وقال الناشط الميداني فارس فقهاء:" إن عشرات المستوطنين تجمهروا منذ الصباح في خيمتين لهم، قرب نبع عين الساكوت المحاذية للحدود الفاصلة بين الضفتين الغربية والشرقية".

وأضاف فقهاء :"أن المستوطنين نصبوا خيمتي تخييم داخل سياج وضعه الاحتلال قبل عام في محيط النبع".

وحذر من تواجد المستوطنين في تلك المنطقة وما يترتب عليه في المستقبل، لا سيما أن المنطقة هي وجهة تنزه للفلسطينيين.

وكان المواطنون استرجعوا عام 2016 ما يقارب 3500 دونم من الأراضي الزراعية في سهل الساكوت بعد معركة طويلة في المحاكم الإسرائيلية.