واشنطن تطالب "إسرائيل" بمعلومات إضافية حول مقتل أبو عاقلة

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، اليوم الجمعة، بأن بلاده طلبت من "إسرائيل" المزيد من التفاصيل بشأن التحقيقات المتعلقة بظروف مقتل الصحافية، شيرين أبو عاقلة

وقال برايس في إفادة صحافية: "نسعى للحصول على معلومات إضافية من "الإسرائيليين" بشأن التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة، وفي الاشتباكات بين المشيعين في جنازتها وقوات "إسرائيلية"

وأضاف: "نريد مزيدا من المعلومات حول التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة ونتائجه في حال اكتماله، ما زلنا نعتقد أن المساءلة هي عنصر مهم في مقتلها والأحداث التي شهدتها الجنازة".

ويُشار إلى أنه جاء جاء ذلك في أعقاب تصريحات لمنسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض،جون كيربي، جدد خلالها الدعوة لفتح تحقيق شامل في اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة، مشددا على ضرورة مساءلة القتلة.

وقال كيربي :"ما نريده هو أن يتم إجراء تحقيق كامل في هذا الأمر، على أن تتم المساءلة والمحاسبة للمسؤول في نهاية ذلك التحقيق".

وأشار أن رغبة واشنطن في إجراء تحقيقات شفافة وشاملة، نابعة من "اهتمام الرئيس الأميركي جو بايدن بحرية الصحافة، وتركيز سياسته الخارجية على ضمان حرية الصحافة وحقوق الإنسان والحقوق المدنية".

جدير ذكره أنه امتنعت الشرطة "الإسرائيلية" عن نشر نتائج تحقيقها في حادث الاعتداء على جنازة الصحافية شيرين أبو عاقلة، بمدينة القدس الشرقية، في 13 مارس/آذار الماضي.