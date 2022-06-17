“إسرائيل” تستغل الغاز المسروق من المتوسط لمنحها وسائل ضغط دبلوماسية في أوروبا

عبّر “دوري غولد” رئيس المركز المقدسي للشؤون العامة والسياسية في كيان الاحتلال، اليوم الجمعة، عن مدى أهمية مذكرة التفاهم حول الغاز بين “إسرائيل”والاتحاد الأوروبي التي وقعت مؤخرا ما سمنح "إسرائيل" وسائل ضغط كبيرة.

وقال “غولد”: “إن مكانة “إسرائيل” كمورد مهم للغاز إلى أوروبا، يمنحها وسائل ضغط دبلوماسية أكثر أهمية من تلك التي كانت سابقاً، ما يمكّنها من تحمل الضغط من جهة، ومن جهة أخرى يمكنها من الضغط على دول القارة العجوز.

وحسب “غولد” فإن الاقتصاد “الإسرائيلي” أصبح ثروة للدول الأوروبية التي تحتاج إلى إمدادات الطاقة، من أجل وقف الاعتماد على روسيا.

ويُشار إلى أنه يبلغ مخزون “إسرائيل” من الغاز المسروق المنهوب في شرق البحر الأبيض المتوسط ما يقارب 900 مليار متر مكعب مؤكدة، ومن الممكن أن يصل إلى 3000 مليار متر مكعب.

وأفاد موقع غلوبس، بإن الاحتياطيات الضخمة من الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط تقدر ب 10.8 TCM “تريليون متر مكعب” أي ما يعادل 5٪ من احتياطيات الغاز في العالم، وتكفي هذه الكمية لحاجة الاتحاد الأوروبي من استهلاك الغاز لمدة 76 عامًا تقريباً.

ولفت “غولد” إلى أنه من المهم الحفاظ على العلاقات مع موسكو، لكن هناك فرصة لتنويع العلاقات الدولية “لإسرائيل”، وإثبات قيمتها كشريك دبلوماسي في عدد كبير من الساحات.