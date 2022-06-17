الإعلام العبري: المقاومة بغزة تخطط لمفاجأة "إسرائيل" في المعركة القادمة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس الخميس، أن المقاومة في غزة ستحاول مفاجأة "اسرائيل" في المعركة القادمة، دون الانجرار إلى معركة عسكرية مفتوحة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال، عن الدوائر الأمنية والعسكرية في الجيش قولها :"،بأن الإنجاز بنظر المقاومة في حال هاجم الجيش "الإسرائيلي" غزة، هو باختطاف جنود".

وأشارت تقييمات الدوائر الأمنية للجيش بأن المقاومة في غزة، تعتبر الأنفاق وسيلة إستراتيجية، لأنها تمكِن عناصرها من الاقتراب من السياج الأمني وتنفيذ عمليات اختطاف للجنود".

وزعمت أن، عدد الأنفاق في قطاع غزة يقدر بالعشرات، منها تلك التي تتيح لعناصر المقاومة الاقتراب حتى مسافة خمسين مترا من السياج، وتنفيذ عملية هجومية".