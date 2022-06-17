26 شهيداً منذ بداية العام ارتقوا في جنين

بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا في مدينة جنين، اليوم الجمعة، 26 شهيداً منذ بداية العام الحالي.

وحسب إحدى الاحصائيات، فقد بلغ عدد الشهداء في مدينة جنين ومخيمها منذ بداية العام لـ26 شهيداً وأسماؤهم كما يلي:

1_14/2/22 محمد أكرم أبوصلاح 17 عام/ اليامون

2_1/3/22 عبد الله أحمد الحصري 23 عام/ مخيم جنين

3_1/3/22 شادي خالد نجم 19 عام/ مخيم جنين

4_29/3/22 ضياء أحمد حمارشة 27 عام/ يعبد

5_31/3/22 سند محمد أبو عطية 17 عام/مخيم جنين

6_31/3/22 يزيد نضال سعدي 23 عام/ جنين

7_2/4/22 خليل محمد طوالبة 24 عام/مخيم جنين

8_2/422 صائب تيسير عباهرة / 30 عام/ جنين/ متزوج

9_8/4/22 رعد فتحي خازم 29 عام /مخيم جنين

10_9/4/22 أحمد ناصر السعدي 23 عام/ مخيم جنين

11_11/4/22 محمد حسين زكارنة 17 عام/ جنين

12_14/4/22 شأس فؤاد كممجي 29 عام/ كفرذان/ متزوج

13_14/4/22 مصطفى فيصل أبو الرب 31 عام / مسلية

14_15/4/22 شوكت كمال عابد 17 عام/ كفرذان

15_18/4/22 حنان محمود خضور 18 عام/ فقوعة

16_22/4/22 لطفي ابراهيم اللبدي 20عام/ اليامون

17_27/4/22 أحمد محمد مساد 21 عام /برقين

18_15/5/22 داوود محمد الزبيدي 43 عام/ مخيم جنين/ متزوج

19_21/5/22 امجد وليد فايد 17 عام/ مخيم جنين

20_1/6/22 بلال عوض كبها 24 عام/ يعبد

21_11/6/22 سميح جمال عمارنة 35 عام/ يعبد

22_17/6/22 براء كمال لحلوح

23_17/6/22 يوسف صلاح

24_17/6/22 ليث سرور

كما ارتقا شهداء آخرين على أرض جنين من المحافظات الأخرى وهم:

2/4/22سيف حفظي أبو لبدة 29عام / مخيم نور شمس

11/5/22 الصحفية شيرين أبو عاقلة 51 عام / القدس

