تعرف على موعد عيد الأضحى المبارك 2022

موعد عيد الأضحى المبارك 2022 ، يُطل علينا بعد أسابيع قليلة عيد الاضحى المبارك ، حيث يبحث الكثير من المسلمين عن موعد عيد الأضحى لمعرفة هذا اليوم بالضبط ، والكثير من الدول العربية تعتمد الدول الاسلامية في رؤية هلال ذي الحجة للعام الهجري 1443، واعتادت المملكة العربية السعودية على اتباع الشريعة والسنة النبوية، مناسك الحج وما يتبعها مرتبط بالعديد بالمناسك الروحانية، لذلك نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال موعد عيد الأضحى.

موعد عيد الأضحى المبارك 2022

تجدر الإشارة أن المملكة السعودية تعتمد على 10 مراصد فلكية لتحرّي الرؤية الشهرية للأهلّة، ومن أبرز تلك المراصد (سدير، وتمير، ومكة)، إلى جانب مراصد أخرى سيتم فيها رصد الأهلة وبينها مراصد (المدينة المنورة، والرياض، والظهران، والقصيم، وحائل، وشقراء، وتبوك).

موعد عيد الأضحى المبارك 2022

طريقة التحري

وبجانب تحرّي الرؤية الشهرية للأهلّة، تعتمد قرارات المحكمة العليا في السعودية بشأن بدايات الأشهر القمرية، على تقويم أمّ القرى، وهو التقويم الرسمي المعتمد في المملكة، والذي يحدّد بشكل مسبق تواريخ جميع أشهر السنة الهجرية، على غرار ما هو معمول به في التقويم الشمسي.

بداية شهر ذي الحجة

وقال الموقع الرسمي لتقويم أم القرى .ummulqura.org.sa، :"أنه من المتوقع أن بداية شهر ذي الحجة ستوافق يوم الخميس 30 يونيو 2022".

موعد وقفة عرفة

أما موعد وقفة عرفة، وهي ركن من أركان فريضة الحجّ، توافق اليوم التاسع من ذي الحجة. ويعقبها أول أيام عيد الأضحى في العاشر من ذي الحجة ، وبالتالي، تكون وقفة عرفة يوم 8 يوليو، ويوم عيد الأضحى يوم 9 يوليو 2022م.

موعد عيد الأضحى المبارك 2022

أكد الحساب الرسمي لمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير عبر موقع تويتر، وهو أحد المراصد الهامة المعتمدة التي تقدم تغطية شاملة لترائي الأهلة، وكذلك متابعة خاصة للظواهر الفلكية، فمن المتوقع فلكيا أن يحدث الاقتران المركزي يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022 في تمام الساعة 02:52 بالتوقيت العالمي، وبالتالي سيكون بداية شهر ذي الحجة هو يوم الخميس 30 يونيو، وهو ما ستنتظر الدول العربية أجمع تأكيده بإعلان المملكة العربية السعودية، وإذا ما ثبت رؤية الهلال وبدء الشهر يوم 30 يونيو سيكون تاريخ عيد الأضحى 2022 السعودية هو السبت 9 يوليو، على ان ذلك سيبقى متوقّفا على قرار المحكمة العليا الشرعية في المملكة.