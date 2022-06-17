قتيلان من الناصرة في جريمة إطلاق بحيفا

قُتل شابان في العشرينيات من عمرهما، فجر اليوم الجمعة، في مدينة الناصرة في جريمة إطلاق نار قرب قرية بسمة طبعون في منطقة حيفا.

وأفادت مصادر بالداخل المحتل، بأن الجناة أطلقوا النار على القتيلين خلال تواجدهما داخل سيارة خصوصية.

وبدوره، قال الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" :" بأنها تلقت بلاغا، الساعة 00:03، حول مصابين في حادث عنف على شارع 75 عند محور طرق ’شاعر هعمكيم’، إذ أقر الطاقم الطبي وفاتهما بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهما".

ومن جانبها، فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ويُشار إلى أنه جاءت جريمة القتل المزدوجة، وسط تصاعد في أعمال العنف والجريمة في الداخل المحتل خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من التواجد المكثف لقوات الشرطة.

وبلغ عدد القتلى في الداخل المحتل جراء الجريمة منذ مطلع العام 2022 الجاري، 41 قتيلا، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.