محدث بالفيديو والصور ثلاثة شهداء في عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال في مدينة جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، استشهاد ثلات شبان في عملية اغتيال نفذها جيش الاحتــلال في مدينة جنين.

وأوضحت الصحة أن الشهداء الثلاثة هم كل من:

الشهيد: براء لحلوح - مخيم جنين

الشهيد: يوسف صلاح - جنين

الشهيد: ليث ابو سرور - جنين

وبينت الصحة، أنه أصيب 8 شبان أخرين خلال الاشتباكات التي وقعت في مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى الحي الشرقي من مدينة جنين، وأطلقت وابلا من الرصاص الحي باتجاه المركبة التي كان يستقلها الشبان الثلاثة، ما أدى إلى استشهادهم على الفور.

وأوضحت المصادر، اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في الحي الشرقي لمدينة جنين بين مقاومين وجيش الاحتلال الذي اقتحم المنطقة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عمارة سكنية قرب مقبرة الحي الشرقي في جنين.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال تقوم من حين لآخر باقتحام مدينة جنن ومخيمها، بهدف اغتيال مقاومين واعتقال البعض الآخر، فيما يتصدى مقاومون من كتيبة جنين لجيش الاحتلال الذي يقتحم المدينة ومخيمها.

















