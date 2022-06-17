سبب وفاة الشيخ عبد الرحمن بن محمد السدحان في السعودية وموعد الدفن ويكيبيديا ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم الجمعة الموافق 17-6-2022 تفاصيل وفاة عميد كلية الشريعة السابق وعضو هيئة كبار العلماء سابقاً عبد الرحمن بن محمد السدحان حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي آلاف التغريدات التي تترحم على روحه الطاهر وتدعو الله عزوجل بان يتغمده بواسع رحمته .

وقد عمل فريق الموقع على كتابة هذه السطور من الإجابة عن تساؤل سبب وفاة الشيخ عبد الرحمن بن محمد السدحان في السعودية وموعد الدفن ويكيبيديا حيث شهد محرك جوجل العالمي عمليات بحث واسعة ويريد من خلالها الجمهور الكريم معرفة طبيعة المرض الذي ألم به وتوفي على إثره ، وعن التفاصيل فهو على النحو التالي:

سبب وفاة الشيخ عبد الرحمن بن محمد السدحان في السعودية

وحول الإجابة عن سبب وفاة الشيخ عبد الرحمن بن محمد السدحان في السعودية ، فإن عميد كلية الشريعة السابق وعضو الشيخ عبد الرحمن بن محمد السدحان سابقاً توفي عن عمر يناهز 81 عاما جراء إصابة بمرض مزمن ألم به منذ فترة .

موعد دفن الشيخ عبد الرحمن بن محمد السدحان

ومن المقرر ان يتم دفن وتشييع جنازة الشيخ عبد الرحمن بن محمد السدحان يوم غد الجمعة الموافق 17-6-2022 من أمام منزله في العاصمة الرياض وسيتم الصلاة على جثمانه الطاهر إلى أن يواري الثرى في احد المقابر .

من هو الشيخ عبد الرحمن بن محمد السدحان ويكيبيديا

ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم ، معلومات عامة عن الشيخ الراحل عبد الرحمن بن محمد السدحان وهو من مواليد مدينة شقراء عام 1941م؛ ودرس الشيخ في المعهد العلمي بالمدينة، قبل أن يصبح أستاذاً فيه.

ونستكمل معكم باقي المعلومات عن الشيخ عبد الرحمن بن محمد السدحان فقد عين أستاذاً في المعهد العلمي بالرياض، ثم أستاذاً في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، قبل أن يصبح عميداً للكلية ، وفيما يلي تغريدات المستخدمين التي تترحم على روحه .

وفاة الشيخ عبد الرحمن بن محمد السدحان

حساب الدكتور حمد الروقي على تويتر علق على وفاة الشيخ عبد الرحمن بن محمد السدحان قائلاً: وهو من مواليد شقراء عام ١٣٦٠ ، تخرج من كلية الشريعة عام ١٣٨٣ هـ ، ودرس في معهد شقراء العلمي ثم انتقل الى التدريس في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أستاذا لأصول الفقه لمدة ٤٠ سنة".

إنالله وإناإليه واجعون نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة المغفور له الشيخ/عبدالرحمن بن محمد بن فهد السدحان يرحمه الله

عضو هيئة كبار العلماء سابقا

والعزاء موصول إلى

أبناء وبنات وأحفاد الفقيد

وأسرة السدحان وأنسابهم وأرحامهم

سائلين المولى له الرحمه والمغفره pic.twitter.com/UWd6lYe1en — ديوانية ابناء عبدالله العثيم (@AlothaimD) June 16, 2022

عبدالله الغياثات علق :" إنا لله وإنا إليه راجعون أحسن الله عزاءنا وعزاءكم جميعاً في وفاة شيخنا معالي الشيخ أ. د. #عبدالرحمن_بن_محمد_السدحان غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الآخرين واغفر لنا وله يا رب العالمين اللهم واجعل منازله في الفردوس الأعلى من الجنة".