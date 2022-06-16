طالع حالة طقس فلسطين اليوم والجمعة والسبت.. أجواء حارة

أعلن الراصد الجوي الفلسطيني، ليث العلامي، اليوم، عن حالة الطقس في فلسطين خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين 17/18 يونيو-حزيران 2022.

وقال العلامي، في بوست له عبر صفحته على الفيسبوك: إن "الأجواء صيفية تكون حارة خلال نهار يومي الجمعة والسبت، فيما تنخفض الحرارة تدريجياً خلال منتصف الأسبوع المقبل".

من جهته، أكدت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن الطقس يوم غد الجمعة يكون حاراً نسبياً إلى حار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

وأشارت إلى أن الرياح يوم غد تكون شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، فيما يكون الجو السبت، غائما جزئيا إلى صاف.

وأوضحت الأرصاد، أنه في يوم السبت يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، لافتةً إلى أن الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، فإنه يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم الاحد المقبل، لتصبح حول معدلها السنوي العام ويكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف.

وفي هذا اليوم، وفق الأرصاد، يكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.