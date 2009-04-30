بمناسبة عيد العمال..آلاف العمال يتظاهرون في غزة ويطالبون بإنهاء الانقسام

فلسطين اليوم-غزة

تظاهر الالاف من العمال الفلسطينيين اليوم الخميس في وسط مدينة غزة بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يحتفل به غدا الجمعة بدعوة من قوى اليسار الفلسطيني مطالبين برفع الحصار وانهاء الانقسام. وتظاهر الاف العمال الفلسطينيين في وسط غزة بدعوة من الكتل العمالية لقوى اليسار الفلسطيني.

وقد رددوا هتافات طالبوا فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومة غزة اسماعيل هنية بالعمل على انهاء الانقسام بين الحركتين والعمل على رفع الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة، من بينها "يا هنية ويا عباس الوطن هو الاساس". كما رفعوا لافتات كتب عليها "اطفالنا يموتون بلا رحمة من الحصار والعدوان" و"لا للحصار لا للعدوان لا للانقسام".

وحمل المتظاهرون ادوات البناء والعمل وارغفة من الخبز واواني فارغة في اشارة الى الفقر الذي وصلوا اليه بسبب نقص الوظائف واستمرار الحصار الاسرائيلي على القطاع. وتحدث مركز الاحصاء الفلسطيني في بيان صحافي عشية الاول من ايار (مايو) عن "648 الف عامل و227 الف عاطل عن العمل في الأراضي الفلسطينية عام 2008". واضاف البيان ان "نسبة البطالة في الاراضي الفلسطينية تسجل ارتفاعا نسبته 21 في المئة بين العامين 2007 و2008".