محكمة الاحتلال ترفض القرار الاحترازي والاستئناف ضد هدم 17 منزلا في مسافر يطا

رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، القرار الاحترازي والاستئناف لرفض قرار حكومة الاحتلال الرامي لهدم 17 مسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور، إن هذا القرار يأتي ردا على القضايا التي رفعها أصحاب 17 منزلا في تجمع خلة الضبع، تم تسليم أصحابها قرارات بالهدم على مدار العشر السنوات الأخيرة.

وأوضح أن محكمة الاحتلال أصدرت قرارا برفض القرار الاحترازي، ما يؤكد نية حكومة الاحتلال بتنفيذ عملية الهدم، كما يعطي الضوء الأخضر للمستوطنين وقوات الاحتلال لتنفيذ المزيد من عمليات القمع والاعتداء على المواطنين، والاستيلاء على المزيد من الأراضي، وتهجير سكانها قسرا.