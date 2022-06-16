سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 17-6-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة الموافق 17-6-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء ، ويبحث جميع المهتمين والمقبلين على الزواج والمستثمرين في البلاد عن سعر الذهب ، وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم في البحث عن كامل التفاصيل التي توصلكم إلى هذا السعر في أخر الساعات .

ويحضر لكم فريق الموقع المقالة التي نجيب فيها عن التفاصيل حول سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21 و18 للبيع والشراء حيث سيكون لدى جميع زوار الموقع القدرة الآن عن معرفة تلك الأسعار بالدولار والعملة الوطنية وهي على النحو التالي:

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21

بالمقابل جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي:

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 42.18 دينار $59.50

سعر الذهب عيار 22 38.67 دينار $54.54

اسعار الذهب عيار 21 36.91 دينار $52.06

اسعار الذهب عيار 18 31.64 دينار $44.62

سعر الذهب عيار 14 24.61 دينار $34.71

سعر الذهب عيار 12 21.09 دينار $29.75

اسعار أوقية الذهب 1,312 دينار $1,850

اسعار جنيه الذهب 295.29 دينار $416.48

اسعار كيلو الذهب 42,183 دينار $59,495

سعر الذهب في الاردن الوكيل اليوم الجمعة

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18

وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

15 يونيو 41.82 36.59 31.37 24.40 20.91

14 يونيو 41.25 36.10 30.94 24.06 20.63

13 يونيو 41.56 36.37 31.17 24.25 20.78

12 يونيو 42.71 37.37 32.03 24.91 21.35

11 يونيو 42.71 37.37 32.03 24.91 21.35

10 يونيو 42.71 37.38 32.04 24.92 21.36

9 يونيو 42.14 36.87 31.61 24.58 21.07

8 يونيو 42.25 36.97 31.69 24.65 21.13

7 يونيو 42.29 37.00 31.72 24.67 21.14

6 يونيو 42.02 36.77 31.52 24.51 21.01

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها عن سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة الموافق 17-6-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .