طالع أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17 يونيو 2022

أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17 يونيو 2022، شهدت محركات البحث العالمية عمليات بحث واسعة عن أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة، و يسعى فريق فلسطين اليوم الإخبارية لرصد أسعار الذهب في سوريا مقابل الليرة السورية في تعاملات الجمعة 17-6-2022، حيث ارتفعت أسعار الذهب في سوريا، تزامنا مع صعود المعدن النفيس بالأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

و بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، 149.605 ألف ليرة (59.54 دولار)، وفقًا لموقع "gold-price-today" المختص بأسعار الذهب.

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في سوريا اليوم، إلى نحو 130.907 ألف ليرة (52.10 دولار).

كما انتعش متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، إلى مستوى 112.205 ألف ليرة (44.66 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في سوريا، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 87.270 ألف ليرة (34.73 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال تعاملات اليوم الجمعة، ارتفاعا إلى نحو 4.652 مليون ليرة (1852 دولارا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا، نحو 1.047 مليون ليرة (416.81 دولار).

عالمياً استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ عوض تراجع الدولار أثر الضغوط الناجمة عن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بشدة، مع سير بنوك مركزية رئيسية أخرى على خطاه.