كم سعر جرام الذهب مقابل الجنيه السوداني في تعاملات اليوم الجمعة 17 يونيو 2022

أسعار الذهب في السودان اليوم الجمعة 17 يونيو 2022، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب مقابل الجنيه السوداني، و خصوصاً من قبل المستثمرين و التجار و الأشخاص المقبلين على الزواج، لذلك يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في مختلف الدول بشكل يومي، كما هو الحال في هذه المقالة التي يرصد لكم فيها أسعار الذهب في السودان بتعاملات اليوم الجمعة 17 يونيو 2022.

و ارتفعت أسعار الذهب في السودان خلال تعاملات اليوم الجمعة 17يونيو/حزيران 2022، تزامنا مع ارتفاع المعدن النفيس بالأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السودان

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، خلال تعاملات اليوم، نحو 27.182 ألف جنيه (59.54 دولار)، مقابل 26.945 ألف جنيه في إغلاق أمس، وفقًا لموقع "gold-price-today" المختص بأسعار الذهب.

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السودان اليوم، إلى نحو 23.784 ألف جنيه (52.10 دولار)، مقابل 23.578 ألف جنيه في إغلاق أمس.

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، إلى مستوى 20.387 ألف جنيه (44.66 دولار)، مقابل 20.209 ألف جنيه في إغلاق أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في السودان، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.856 ألف جنيه (34.73 دولار)، مقابل 15.718 ألف جنيه في إغلاق أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السودان

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في السودان، خلال تعاملات اليوم، ارتفاعًا إلى نحو 845.348 ألف جنيه (1852 دولارا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان، نحو 190.286 ألف جنيه (416.81 دولار).

عالمياً، استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ عوض تراجع الدولار أثر الضغوط الناجمة عن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بشدة، مع سير بنوك مركزية رئيسية أخرى على خطاه.