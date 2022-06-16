الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير عبد الغني دويكات

جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في سالم، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري بحق الشيخ الأسير عبد الغني دويكات من بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، لمدة أربعة أشهر.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن محكمة الاحتلال العسكرية جددت الاعتقال الاداري للأسير عبد الغني دويكات للمرة الثانية على التوالي.

ويشار أن الأسير دويكات معتقل في سجن مجدو، واعتقلته قوات الاحتلال بعد مداهمة منزله في بلدة بيتا في 22 فبراير الماضي، وهو والد الشهيد إسلام دويكات الذي استشهد دفاعاً عن جبل العُرمة شرق بلدة بيتا في أبريل 2020.

ودويكات المعروف بـ"شيخ الجبل" يعرف بنشاطه المناهض للاستيطان ودفاعه عن جبل صبيح ومن قبله جبل العرمة، وهو شخصية اعتبارية وعضو في لجنة التنسيق الفصائلي في بيتا.

واستشهد 9 فلسطينيين وأصيب أكثر من ألف برصاص الاحتلال خلال الاحتجاجات التي تشهدها بلدة بيتا جنوب نابلس منذ منتصف العام الماضي، احتجاجا على إقامة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية.