الاحتلال يغلق طرقاً فرعية في حزما بالقدس المحتلة

أغلقت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عددا من الطرق الفرعية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، التي يسلكها المواطنون نظرا لإغلاق المدخل الشرقي الرئيسي للبلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال أغلقت الطرق بالسواتر الترابية لمنع مركبات المواطنين من المرور منها.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل منذ أيام إغلاق البوابة الحديدية المقامة على المدخل الشرقي للبلدة، الأمر الذي يضطر المواطنين القادمين من هذه الجهة للتوجه للمدخل الغربي الذي يتواجد عليه جنود الاحتلال بشكل دائم، حيث يقومون بتفتيش المركبات واحتجاز المواطنين.