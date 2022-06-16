رابط الدخول لمنصة تسجيل الصف الأول الاساسي للطلبة الأردنيين وغير الأردنيين 2022 - 2023

منصة eservices.moe.gov.jo رابط تسجيل الصف الاول الاساسي الاردن 2022، تعد من الكلمات البحثية الهامة التي يبحث عنها الطلاب وأولياء الامور في المملكة الهامشية الاردنية في الوقت الحالي ، وذلك بعدما اشارت وزارة التربية والتعليم في الاردن عن انشاء منصة الكترونية يمكن من خلالها التسجيل في الصف الاول الاساسي بالتزامن مع فتح باب التسجيل ، حيث يرغب اكثر من 5 الالاف في التسجيل في الصف الاول الاساسي بالأردن ، بعدها اعلنت وزارة التربية والتعليم الاردنية عن بداية التسجيل في الوقت الحالي ، وبدء الطلاب واولياء الامور في التسجيل في الوقت الحالي.

وقد تم تفعيل رابط التسجيل في الصف الاول الاساسي في جميع الولايات الاردنية الوقت الحالي ، من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة الهامشية ، وذلك حتي يتمكن الطلاب واولياء الامور في التسجيل من علي شبكة الانترنت دون الحاجة في التوجه الي المدارس والعمل علي فرض التجمعات التي تؤدي الي انتشار كورونا ، والجدير بالذكر ايضا فقد اشارت وزارة التربية والتعليم أن التقديم في الصف الاول الاساسي الاردن سيستمر من اليوم 16 يونيو وحتى يوم 31 من شهر يوليو القادم ، ويمكن لجميع الطلاب واولياء الامور التسجيل عن طريق التوجه الي المنصة التابعة للوزارة.

قم بالدخول إلى موقع eservices.moe.gov.jo.

قم بالضغط على الأيقونة الخاصة “مستخدم جديد”.

اختر جنسيتك سواء اردني أو غير اردني.

يقوم ولي الأمر بإدخال البيانات التي ستطلب منه مثل: ”الرقم الوطني، رقم القيد المدني، رقم الهاتف”.

قم بإدخال كلمة مرور قوبة مكونة من 8 خانات.

الآن قم بعمل تسجيل دخول إلى الموقع السابق من خلال ادخال بيانات المستخدم.

اضغط على كلمة تسجيل الصف الاول الاساسي الاردن 2022.

ادخل الرقم الوطني للطالب، ثم اضغط على استرجاع البيانات.

قم بإدخال البيانات المطلوبة، مع اختر المدرسة التي يرغب في التسجيل بها واختيار المديرية التعليمية التابع لها.

اضغط على كلمة “حجز”.