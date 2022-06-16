الاحتلال يحول الأسير مصعب الحصري للاعتقال الإداري

حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الأسير مصعب الحصري من طولكرم بالضفة المحتلة الغربية، للاعتقال الإداري، بعد اعتقال إداري دام 14 شهرا.

وأصدرت محكمة الاحتلال في ديسمبر 2020 حكماً بالسجن الفعلي لمدة 32 شهراً بحق الأسير المهندس مصعب الحصري "30 عاما" وغرامة مالية بقيمة ثمانية آلاف شيقل.

واعتقل مصعب بتاريخ 27/12/2018 وهو الاعتقال الرابع له في سجون الاحتلال، حيث بلغ مجموع اعتقالاته السابقة 42 شهرا، وتبقى على تخرجه من كلية الهندسة في جامعة خضوري ثلاث ساعات فقط.

ويلاحق الاحتلال المهندس مصعب باستمرار، وبعد تحرره من الاعتقال السابق قام باعتقاله بعد عقد قرانه مباشرة.