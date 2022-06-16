فيديو.. الدفاع الروسية تسقط طائرة حربية أوكرانية

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الخميس، طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في مقاطعة خاركوف بشمال شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى اسقاط سبعة طائرات مسيرة في مناطق مختلفة من البلاد.

واعترضت الدفاع الجوية أيضا، وبحسب وزارة الدفاع الروسية، صاروخًا من طراز "توتشكا-أو" في جمهورية لوغانسك، و21 قذيفة من راجمات صواريخ "أوراغان" في مقاطعتي خيرسون وخاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

وذكرت الدفاع الروسية، أن القصف الروسي قضى على أكثر من 200 عنصر من الفصائل القومية المتطرفة ودمرت عدداً من المواقع والمعدات العسكرية بينها محطة للحرب الإلكترونية وثلاثة مستودعات و6 دبابات ومدرعات أخرى، وراجمة صواريخ من طراز "غراد".

وأشار المتحدث إلى أن القوات الجوية الروسية دمرت بصواريخ عالية الدقة موقعين لقيادة القوات الأوكرانية ومحطة حرب إلكترونية في منطقة خاركوف، كما

كما ودمر الطيران الروسي ثلاثة مراكز قيادة ومركزا لإصلاح وترميم المدرعات، ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "بوك-إم1" في خاركوف، بصواريخ عالية الدقة.

وأدت الغارات الجوية إلى مقتل أكثر من 280 عنصر من الفصائل القومية الأوكرانية، بحسب بيان الدفاع الروسية.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، دمر الجيش الروسي، 204 طائرات، و131 مروحية، و1218 طائرة بدون طيار، و340 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و569 3 دبابة ومدرعة أخرى، و526 راجمة صواريخ، و1968 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و3647 مركبة عسكرية خاصة.