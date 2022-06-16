الاحتلال يتحدث عن شكل المعركة القادمة مع قطاع غزة.. المقاومة قد تنفذ ضربات مفاجئة

ذكرت وسائل اعلام عبرية مساء اليوم الخميس، نقلاً عن وزارة حرب الاحتلال قولها إن حركة "حماس" ستبدأ الحرب المقبلة بضربة مفاجئة، مثل الدخول لـ "إسرائيل" عبر الأنفاق.

وذكرت القناة العبرية "كان" أنه بمناسبة مرور عام على العدوان الأخير على قطاع غزة، بأن "حماس" تحضر لمفاجأة "إسرائيل".

ووفقاً للقناة العبرية، فإن حركة حماس ستفاجئ "إسرائيل" بالمرور للداخل المحتل عبر الأنفاق من خلال عشرات الكوادر والعناصر المقاومة، وخطف جنود "إسرائيليين"، والتسلل لمستوطنات غلاف غزة، بدعوى أن حركة حماس تفضل شن الحملة التالية عبر هجوم بري.

وعلى الرغم من ذلك، فإن تقديرات جيش الاحتلال قد أشارت إلى أن العام الماضي كان العام الأكثر هدوءاً في غلاف غزة، موضحة أن حركة حماس استفادت من العملية العسكرية الأخيرة على القطاع، وكذلك جيش الاحتلال الذي يستعد لأي عملية مفاجئة من قبل حركات وفصائل المقاومة المنطلقة من غزة.

وأضافت القناة العبرية الـ 14 أن حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية قامت بحفر عشرات الأنفاق من قطاع غزة إلى الداخل المحتل بهدف القيام بمفاجأة جيش الاحتلال، في وقت يستعد الأخير لمثل هذه العمليات العسكرية.