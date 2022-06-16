الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للأسير إسلام أبو عون

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري بحق الأسير إسلام أبو عون من بلدة جبع بجنين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال مددت الإداري لـ"أبو عون" لأربعة شهور للمرة الثانية على التوالي.

واعتقلت قوات الاحتلال "أبو عون" في 23 فبراير شباط 2022 بعد دهم وتفتيش منزله في بلدة جبع.

وأصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم، في مارس الماضي، قرارًا بتحويل إسلام أبو عون للاعتقال الإداري، لمدة أربع شهور

وكانت قد أفرجت سلطات الاحتلال عنه في أكتوبر الماضي، بعد اعتقال إداري دام ستة أشهر، حيث اعتقل حينها إلى جانب والده القيادي في حماس نزيه أبو عون.

ويعد "أبو عون" ناشط وكاتب سياسي، وكان قد أمضى عدة سنوات في الأسر، معظمها في الاعتقال الإداري.