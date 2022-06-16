الاحتلال يخطر بوقف البناء في 3 منازل مأهولة جنوب بيت لحم

أخطرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، بوقف البناء في 3 منازل مأهولة، وغرفة زراعية، وإزالة حظيرة أغنام، ووقف العمل في أساسات بناء ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مصادر محلية، بان قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "اللوح" غرب البلدة، وأخطرت بوقف البناء في 3 منازل مأهولة تعود لكن من: رائد محمد صلاح وتبلغ مساحة منزله 250 مترا مربعا، وحسني صبيح 200 متر مربع، ومحمد طاهر عيسى 160 مترا، إضافة الى ردم حفرة تم العمل بها لتأسيس منزل للمواطن مؤيد احمد صبيح، ووقف العمل في أساسات بناء للمواطن بشار عدنان صلاح.

وأضافت، ان الاحتلال أخطر أيضا بوقف البناء في غرفة زراعية للمواطن حسن إسماعيل صلاح، وإزالة حظيرة أغنام بمساحة 300 متر مربع، تعود للمواطن علي سليم موسى وفيها 100 رأس غنم.

يشار الى أن منطقة اللوح تقع وسط البلدة من الجهة الغربية لها، ويصعد الاحتلال من إجراءاته التعسفية بحق المواطنين ومنعهم من التوسع العمراني.