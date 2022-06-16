الصحة "الإسرائيلية": 6068 إصابة بكورونا خلال أمس الأربعاء

أفادت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم الخميس، بتشخيص حوالي 6068 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال أمس، بعد إجراء 25,756 فحصاً.

ويُشار إلى أنه انخفض معامل تناقل العدوى بقليل اليوم وبلغ 1.37، مقابل 1.46 أمس، إلا أن عدد مرضى كورونا بحالة خطيرة ارتفع إلى 132، بينهم 29 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي و37 مريضا بحالة حرجة.

وأوضحت الصحة "الإسرائيلية"، أنه بلغ عدد مرضى كورونا الحاليين 38,160، ويرقد في المستشفيات 452 مريضا بكورونا، 41 منهم بحالة متوسطة و270 بحالة طفيفة. وبلغت حصيلة الوفيات بكورونا 10,882 منذ بداية الجائحة، وهي الحصيلة نفسها التي تم الإعلان عنها أمس.

وأشارت إلى أنه تم تشخيص حالة إصابة جديدة بجدري القردة، وهي الحالة السادسة، بعد أن وصل سائح (46 عاما) إلى مستشفى "إيخيلوف" وتظهر عليه أعراض إصابة بالفيروس، وثبتت إصابته بعد فحص أجري في المعهد البيولوجي.