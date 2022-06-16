بالصور "الجهاد إقليم غزة" تبارك للمصور أبو الكاس فوز صورته في مسابقة "أنا إنسان"

باركت حركة الجهاد الإسلامي "إقليم غزة"، للمصور الصحفي داوود أبو الكاس مصور "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" له فوزه بالمركز الثالث في مسابقة التصوير الإنساني "أنا إنسان"، بعد التنافس مع مئات المتقدمين للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى .

جاء ذلك خلال زيارة نظمها إقليم غزة لمقر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بغزة، شارك فيها مسؤول الإقليم يوسف دلول وكافة أعضاء الأقليم، أمس الأربعاء 15/6/2022م.

وفاز الزميل الصحفي داوود أبو الكاس مصور "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بالمركز الثالث في مسابقة التصوير الإنساني "أنا إنسان"، بعد التنافس مع مئات المتقدمين للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى .

وحصد الزميل داوود أبو الكاس المركز الثالث، في حين حصل محمد قزاز من القدس على المركز الأول، فيما كان المركز الثاني من نصيب محمد جبر .

وفي كلمة له، أعرب يوسف دلول عن اعتزازه وفخره بما حققه المصور داود أبو الكاس، مؤكداً أن الصورة الصحفية لا زالت قادرة على أحداث التغيير، خاصة وأن الصورة تحمل معنى إنساني تضمن "حمل أحد عمال البلدية طالبة أحد مدارس "الأونروا" خلال غرق الشوارع بمياه الأمطار .

وأوضح دلول أن ما حققه المصور أبو الكاس يؤكد أن الصحفي والمصور الفلسطيني حمله كبير وثقيل، فضلاً عن كونه عنصر أساسي في مواجهة الاحتلال عبر فضح جرائمه

وفي ختام الزيارة قدم وفد الإقليم درع محبة وتقدير للمصور أبو الكاس، الذي بدروه شكر وفد الإقليم على هذه الزيارة.









