بيريز: مبابي خضع لضغوطات سياسيّة واقتصاديّة

اتهم رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، فلورنتينو بيريز، اليوم الخميس، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي بالخضوع لضغوطات سياسية واقتصادية لتجديد عقده مع النادي الفرنسي.

وقال بيريز لقناة "ميغا" الإسبانية: "لطالما اعتبر (مبابي) أن حلمه أن يلعب مع ريال مدريد، وقبل حوالي 15 يوما تقريبا (من اتخاذ قراره)، انقلب الوضع تماما بسبب الضغوطات السياسية والاقتصادية".

وأضاف بيريز : "هذا الأمر بالإضافة إلى العامل المادي والقيادة الرياضية أدى إلى تغيير رأيه، وعندما نجد أنفسنا في وضعية محيرة مماثلة، نحاول الخروج منها بجميع الوسائل، موضحاً تفهمه بأنه ليس من السهل تلقي اتصال من الرئيس الفرنسي(ايمانويل ماكرون)".

ويُشار إلى أن ماكرون اتصل شخصيا بمبابي قبل اتخاذ الأخير قراره، وأقر الأخير بأنه يقدّر "النصائح الجيدة" من الرئيس الفرنسي.

وتابع بيريز: "هنا في إسبانيا، من الصعب تفهُّم أن يقوم ملك إسبانيا بالاتصال بأحد الأندية، إنه أمر من الصعب جدا فهمه".

وأوضح بيريز، أنه ثمة دولتان، قطر وفرنسا تربطهما علاقة قوية، وتقوم قطر بطلب من الرئيس الفرنسي، وأنا أفهم هذا الأمر بهذا الشكل وإلا فإن الأمر مستحيل".

وشدد قائلا: "منذ تواجدي في منصبي، لم يقم أي رئيس جمهورية بالاتصال بأحد اللاعبين ويعلن عن ذلك للرأي العام، معتقداً أن هذا الأمر كان إشارة جيدة لباقي الأندية في فرنسا".

لكن بيريز لم يقفل الباب تماما أمام إمكانية انضمام مبابي إلى صفوف ريال مدريد في المستقبل بقوله "ليس الآن، لأن مبابي الذي أعرف ليس مبابي الحالي، لكن إذا تغيرت الأمور فكل شيء وارد في المستقبل".

وكان ريال مدريد، قد تقدم بعرض خيالي لضم مبابي الصيف الماضي لكن فريق العاصمة الفرنسية رفض التخلي عنه.