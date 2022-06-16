"الأوقاف" تعلن إجراءات جديدة بخصوص سفر الحجاج الذين لم يتلقوا الطعومات

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، اليوم الخميس، عن الإجراءات الجديدة المتعلقة بسفر الحجاج الذين لم يتلقوا الطعومات، بناء على قرارات وزارة الحج السعودية، وضرورة تلقيهم الطعومات اللازمة لفيروس كورونا.

وقال البكري، في بيان صادر عن الوزارة:" أن هناك عددا من من حجاج دولة فلسطين المقبولين لأداء الفريضة لم يتلقوا التطعيم، وأنه وبعد الأجتماع مع جميع الجهات ذات الاختصاص، فقد تقرر السماح لكل من خرج اسمه في قرعة الحج وتعذر سفره بسبب عدم حصوله على الطعوم المطلوبة بالاحتفاظ باسمه للعام المقبل دون الدخول في القرعة وحقه محفوظ".

وأضاف :"كل من يرغب بتأجيل سفره هذا الموسم وهو حاصل على التطعيم وهو مرافق لأحد الأشخاص الذين لم يأخذوا التطعيم، فإن الوزارة تحتفظ له بحقه للعام المقبل أيضا".

وأكد البكري أن كل من حصلن على تطعيم ولم يأخذن المحرم المسجل معهن في كشوفات القرعة، فإنه يمكن استبدال المحرم المسجل معها بآخر وذلك لضمان عدم ضياع فرصة الحج عليهن.