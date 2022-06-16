موقع عبري: "إسرائيل" ستطلب مشاركة أميركية بتمويل منظومة "الاعتراض بالليزر"

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، عن نية وزارة حرب الاحتلال استعراض منظومة اعتراض القذائف الصاروخية بواسطة الليزر أمام الرئيس الأميركي، جو بايدن، أثناء زيارته لـ"إسرائيل" الشهر المقبل، وطلب مشاركة الولايات المتحدة في تمويل هذا المشروع.

وقال موقع "واللا" العبري :"تعتزم وزارة "الأمن" أن تطلب من بايدن الانتقال من تعاون عسكري إلى تطوير القوة العسكرية وتوسيع الهيئات المشتركة في المجال الدفاعي، وطلب مشاركة الولايات المتحدة في تمويل هذا مشروع الليزر".

ويُشار إلى أنه تطور "إسرائيل" منظومة الليزر بهدف اعتراض قذائف صاروخية وصواريخ وطائرات بدون طيار.

وأضاف الموقع العبري :"إنه سيتم إطلاع بايدن عليها أثناء زيارته لقاعدة "بلماحيم" التابعة لسلاح الجو الصهيوني في "أسدود"، إلى جانب استعراض منظومة "القبة الحديدة"، لاعتراض الصواريخ القصيرة المدى، ومنظومة "حيتس" لاعتراض الصواريخ الطويلة المدى.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ استخدام منظومة الاعتراض بواسطة الليزر خلال "سنوات معدودة".

وبدورهم، قال ضباط "إسرائيليين" :"إن وزارة "الأمن" تبحث عن شركاء في مشروع الاعتراض بواسطة الليزر، بسبب تكلفته المرتفعة، وأن "أهميته في الدفاع عن الجبهة الداخلية عالية جداً، إلى جانب المنظومات الأخرى مثل: حيتس، والعصا السحرية لاعتراض الصواريخ المتوسطة المدى، والقبة الحديدية وباتريوت (الأميركية)".

وأضاف الضباط :" إنه جرت محادثات حول مشروع الاعتراض بواسطة الليزر مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)".

من جانبها توقعت مصادر عسكرية، أن اطلاع بايدن على هذا المشروع سيساعد في دفع شراكة "إسرائيلية- أميركية"