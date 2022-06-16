إيران: لن نسمح للصهاينة بتمرير مخطط الـ"إيرانوفوبيا"

وجهت إيران رسالة إلى الأعداء، قائلة: إنها"لن تسمح للصهاينة بتمرير مخطط الـ"إيرانوفوبيا".

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني، في كلمة له: "ليعلم أعداء الشعب الإيراني، بأن الجمهورية الإسلامية التي استطاعت أن تحطم سياسة الضغوط القصوى الامريكية، وترغم قادة البيت الأبيض على الاعتراف بهذه الهزيمة النكراء، لن تسمح للصهاينة بتمرير مخطط الـ"إيرانوفوبيا" ومحاولاتهم إضفاء الشرعية على معاداة إيران عبر إثارة الفوضى القصوى في العالم".

ولفت باقري كني، إلى "جهود وزارة الخارجية الإيرانية على مدى الأشهر الأخيرة لبناء تعاون تجاري واقتصادي مستديم مع سائر البلدان وتوظيف هذه الأواصر لخدمة المسيرة التقدمية في البلاد".

وأكد اللواء محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، ومستشار المرشد الحالي، أمس الخميس، أن "الضربات الإيرانية الموجهة ضد إسرائيل في مختلف دول المنطقة وداخل الأراضي المحتلة تضاعفت وستستمر".

وقال جعفري، في تصريحات مع وكالة تسنيم الإيرانية، إن "قادة كيان العدو يدركون جيدا الضربات التي تلقوها من إيران في مختلف دول المنطقة وداخل كيانهم"، مضيفا أن "ضربات الجمهورية الإسلامية للكيان المحتل تضاعفت ومستمرة ولا يمكنها الإفصاح عن جزئيات الكثير منها وهي تحافظ على سريتها".

وفي الثالث من الشهر الجاري، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر مطلع، أن أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني قتل بحادثة داخل منزله، كما نفى المصدر في الوقت نفسه أنباء عن اغتيال العقيد في الحرس الثوري علي إسماعيل زاده.

وفي 22 مايو/ أيار الماضي، لقي العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي مصرعه برصاص أطلقه شخصان كانا على دراجة نارية في طهران، أثناء عودته إلى منزله.

وفقدت إيران خلال الـ12 عاما الأخيرة عددا من كبار العلماء والعسكريين والسياسيين في عمليات اغتيال، واتهمت "إسرائيل" بالوقوف وراء هذه العمليات.