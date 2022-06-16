مالية غزة تصدر بياناً هاماً لموظفيها بشأن "مشروع الأضحية"

أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني، اليوم الخميس، عن إطلاق "مشروع الأضحية", لموظفي الحكومة في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للصندوق وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بين فيه طبيعية الشروط المطلوبة من الموظف للاستفادة من المشروع، وقيمة القسط الشهري للموظف الواحد.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

يعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني عن "مشروع الأضحية", والخاص بموظفي غزة, والذي يقوم على:

✅تشكيل جمعية مكونة من عدة موظفين بحد أقصى سبع موظفين.

✅يفوض المشاركين أحد الأعضاء : "رئيس الجمعية".

✅يقوم رئيس الجمعية بالدخول لرابط التسجيل التالي:

https://forms.gle/vkQsBW72TwD4qebD7

وتعبئة البيانات المطلوبة, وهي:( رئيس الجمعية, أعضاء الجمعية, نوع العجل المطلوب, الوزن التقريبي المطلوب, ......).

الرابط مفتوح حتى أسبوع من تاريخه أو حتى نفاذ الكمية.

✅يقوم الموظف بالتوقيع على "تفويض وزارة المالية" بالخصم الشهري من الدفعة النقدية, ولا يحق له المطالبة بتأجيل القسط في أي حال من الأحوال.

✅يلتزم صندوق الاستثمار بتوفير الأضحية المطلوبة بعد المعاينة والاختيار من قبل الموظفين وتزويد الصندوق بنوع ورقم العجل المطلوب.

✅قيمة القسط الشهري للموظف الواحد 150 شيكل فقط, تخصم من الدفعة النقدية الشهرية للموظف.

✅لن يتم اعتماد أي طلبات من الأعضاء سوى الطلب المقدم من رئيس الجمعية عبر الرابط.

✅سيتم اعتماد الطلبات المسجلة عبر الرابط فقط, ولن يتم اعتماد أي طلبات أخرى.

🔸الأولوية لمن يسجل أولاً.

👈الأوزان المتوفرة: 450- 600 كيلو.

👈لمزيد من التفاصيل: زيارة صفحة الصندوق على الفيس: صندوق الاستثمار الفلسطيني PIF