سعر الأضحية في فلسطين 2022- ما سعر كيلو الخروف والعجل في غزة بالشيكل والدينار، أضحى عيد الأضحى المبارك على الأبواب، تبقت أيام قليلة على حلوله، مئات المواطنين في فلسطين ينتظرون حلول هذه المناسبة الإسلامية المباركة، كي يحيون العديد من الطقوس الإسلامية والسنن النبوية، أشهرها الأضحية، فهي سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفق علماء الأمة جميعا، كما تعد من أهم طقوس العيد بالنسبة للفلسطينيين، التي تزيد من فرحة وبهجة العيد.

كم سعر الاضحية في غزة؟

وفي هذه الأيام، قبل العيد بأيام قليلة، يبدأ المواطنون في فلسطين، والذين ينوون الأضحية هذا العام، بالتساؤل عن، سعر الأضحية في فلسطين 2022- ما سعر كيلو الخروف والعجل في غزة بالشيكل والدينار، إذ يشرعون بالتوجه إلى أسواق الحلال، حتى يطلعوا ويستفسروا عن أسعار المواشي، "الخراف والعجول"، ليختاروا ما يناسبهم للأضحية صباح يوم عيد الأضحى المبارك، وتحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، نشر كل ما يهم المواطن الفلسطيني والعربي وفق سياستها المحددة، إذ ترفق لكم، الإجابة عن تساؤلات: كم سعرة الأضحية في غزة، ووفق الأسعار المتداولة؛ فإن سعر كيلو اللحم الحي من العجل يتراوح بين 17 و19 شيكلًا (الدولار 3.25 شواكل) حسب نوع العجل، فيما ينخفض سعر الأبقار إلى 15 شيكل، ويصل كيلو الضأن إلى 5 دنانير.

كم سعر اضحية العيد؟

وهناك الآلاف من الناس، يتساءلون عن، كم سعر اضحية العيد؟ وهو ما سنرفقه لكم ضمن هذه المقالة، إذ أن السعر يهم الناس، حتى يحضروا أموالهم لشراء الأضحية، ووفق حديث التجار في أسواق الحلال المنتشرة في قطاع غزة، فإن الأسعار متفاوتة حسب نوع الماشية، وجودتها وبلدها.

كم سعر العجل في فلسطين؟

تساؤلات عدة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع البحث المختلفة حول، كم سعر العجل في فلسطين، لاسيما وأن هناك المئات من الناس يفضلون الاشتراك بحصص عجل، كل 7 أشخاص يقومون بشراء عجل ويضحون فيه ويقسمون اللحوم عليهم، وعند اشتراك 7 أشخاص في شراء عجل يصل وزنه إلى ما بين 400 كيلوغرام و450، إذ يتكلف الشخص الواحد مبلغاً لا يزيد عن 1200 شيكل.

سعر الخروف في غزة 2022

وجاوبت الجهات المختصة في غزة عن، سعر الخروف في غزة 2022، إذ قالت: إن سعر كيلو لحم الخروف البلدي لا يتجاوز4.5 دينار في حين أن سعر كيلو لحم الخروف الروماني لا يتجاوز 4.5 دينار أما خروف العساف لا يتجاوز سعر كيلو لحمه 5.5 دينار.