لحظة بلحظة..سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم، تشهد في هذه الحظات محركات البحث العالمية وخاصة محرك بحث قوقل، عمليات بحث كثيرة متواصلة مع قبل الجمهور العربي الاقتصادي خاصة في السعودية ودولة مصر، على سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري ، بعد الارتفاع الكبير الذي شهده سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، لذلك وضعنا لكم في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لحظة بلحظة، وذلك تماشياً مع عمليات البحث الكثيرة على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وأيضا ضمن مواكبة فريق العمل الدائم لعمليات البحث التي تجرى عبر محرك بحث قوقل.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري

وبحسب أخر التحديثات فقد استقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في تعاملات الخميس 16 يونيو/حزيران 2022، في البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وفي البنك الأهلي المصري استقر متوسط سعر الريال السعودي، عند نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، نفس أسعار أمس.

وفي بنك مصر، تكررت نفس أسعار تداول الريال السعودي في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

لحظة بلحظة..سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم، كما ظل متوسط سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، عند نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري اليوم .. pic.twitter.com/nRMMebUIBQ — خليجيون في مصر 🇪🇬 (@gulfinegypt) June 15, 2022

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

وفي مقالنا لحظة بلحظة..سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم، صعد متوسط سعر الدولار في مصر وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، مقابل 18.70 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع بختام تعاملات أمس.

وفي البنك الأهلي المصري، زاد سعر الدولار، إلى نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، مقابل 18.70 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع عند إغلاق تعاملات أمس.

وفي بنك مصر، سجل الدولار نفس أسعار التداول في البنك الأهلي.

لحظة بلحظة..سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم، وارتفع سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي، إلى مستوى 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، مقابل 18.72 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري:

تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفق تداولات البنك المركزي المصري، نحو 19.51 جنيه للشراء، و19.60 جنيه للبيع، مقابل 19.53 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع أمس.

فيما هبط متوسط سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، إلى نحو 19.38 جنيه للشراء، وصعد إلى 19.72 جنيه للبيع، مقابل 19.44 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع أمس.

وفي بنك مصر، تكررت نفس أسعار تعاملات اليورو بالبنك الأهلي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري:

لحظة بلحظة..سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم، بينما صعد متوسط سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، إلى نحو 19.50 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع، مقابل 19.46 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع أمس.

وبالنسبة لسعر الجنيه الإسترليني، فقد صعد وفق تداولات البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.60 جنيه للشراء، و22.70 جنيه للبيع، مقابل 22.58 جنيه للشراء، و22.67 جنيه للبيع عند الإغلاق أمس.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر:

أسعار الدرهم والدينار اليوم في مصر

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، عند نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، نفس أسعار أمس.

وارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي بحسب تعاملات البنك المركزي المصري، إلى نحو 60.86 جنيه للشراء، و60.14 جنيه للبيع، مقابل 60.80 جنيه للشراء، و61.13 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

سعر الريال السعودى اليوم

وفي مقالنا لحظة بلحظة..سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم، سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم أخر التحديثات على سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لهذا اليوم، في نهاية مقالنا نرجو أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو جديد عن أبرز تحديثات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري