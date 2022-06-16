3 عروض تقرب مارسيلو من البقاء في الليجا

كشف تقرير صحفي إسباني، عن وجود عروض من أندية الليجا للبرازيلي مارسيلو، لاعب ريال مدريد السابق.



وأعلن ريال مدريد قبل أيام رحيل مارسيلو بعد مسيرة مع الميرنجي امتدت لأكثر من 15 عاما، حيث انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي، ولا توجد نية للتجديد.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال بلد الوليد الذي يملكه الأسطورة البرازيلي رونالدو نازاريو والصاعد حديثًا لليجا، مهتم جدًا بضم مارسيلو.



وأضافت الصحيفة: "أندية أخرى مثل خيتافي ورايو فاليكانو أبدت اهتمامها بالنجم البرازيلي، الذي يبدو بشكل متزايد أنه يمكنه البقاء في الليجا، وحتى مواجهة فريقه السابق ريال مدريد".



يُذكر أن مارسيلو في مؤتمره الوداعي، صرح بأنه لم يحسم موقفه حتى الآن، ولم يحدد وجهته المقبلة، وأنه فور الاتفاق سيُعلن عن وجهته بشكل شخصي للإعلام.