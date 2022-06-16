من هو عيسى الغيث القاضي المعتقل في السعودية- تفاصيل سجن عيسى الغيث

عيسى الغيث اسم راج في وسائل الإعلام وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك المواقع الإخبارية في الساعات الأخيرة، حيث يعتبر من الشخصيات المهمة في المملكة العربية السعودية وسبب سجنه وتفاصيل سجن عيسى الغيث من المواضيع المهمة والتي أثارت ضجة في المملكة والعالم العربي، خاصةً أنه يعمل في وزارة العدل السعودية، لذا يسأل الكثيرون من هو عيسى الغيث وتفاصيل سجنه.

من هو عيسى الغيث

عيسى الغيث هو قاضي بوزارة العدل السعودية كما أنه قاضي في محكمة الاستثمار العربية، وسابقًا كان عيسى عضو في مجلس الشورى السعودي، كذلك فإنه كان عضو سابق في مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، حيث ولد ونشأ عيسى بالمملكة العربية السعودية وتحديدًا مدينة الرياض.

ولقد تلقى تعليمه في العديد من البلاد وحصل على عدد كبير من المؤهلات والشهادات العلمية مما جعله يشغل العديد من المناصب الهامة في الدولة، حيث أنه درس في جامعة الأزهر بالقاهرة في جمهورية مصر العربية كما أنه قد درس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض، وحصل على العديد من المؤهلات، كما أنه قد عمل بالعديد من المناصب فهو حاليًا عضو من أهم أعضاء مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بجامعة الدول العربية، كما أنه يتولى منصب عضو اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، كذلك فإنه إمام وخطيب ويعطي العديد من المحاضرات الدينية للكثير من الطلبة مما جعل له صدى كبير في جميع أنحاء المملكة.

القبض على عيسى الغيث

لقد انتشرت في الساعات الأخيرة على العديد من المواقع الإخبارية وكذلك على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن القبض على القاضي عيسى الغيث، كما أن وزارة العدل السعودية أعلنت القبض عليه بشكل رسمي حيث تم القبض عليه بسبب اتهامه بالاشتراك في قضية رشوة، كما أنه متورط في بعض القضايا والمشاكل في مجال عمله، حيث تم اتهام عيسى منذ عام 2020 بالرشوة في مجال عمله، ولقد تم تأكيد ذلك والحكم عليه في عام 2022 حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة تقدر بسبعة سنوات ونصف، كما تم عقابه بدفع غرامة مالية تقدر بنصف مليون ريال سعودي تقريبًا.

ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم القبض عليه وحده بل تم القبض على عدد من المحامين بالمملكة العربية السعودية والذين أيضًا كانوا يأخذون الرشوة من المواطنين من أجل تسهيل مصالحهم والخدمات المقدمة لهم، وهو ما أعلنته كلا من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، وكذلك هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية.

السيرة الذاتية لعيسى الغيث

يرغب الكثير من الناس في معرفة معلومات عن عيسى الغيث نظرًا لأنه من الشخصيات المعروفة بالمملكة العربية وكان يشغل مناصب مهمة، وفي السطور القادمة سوف نتحدث عن أهم المعلومات عنه والسيرة الذاتية له بالتفصيل:

الاسم: عيسى الغيث.

تاريخ الميلاد: 10 أغسطس عام 1972.

العمر: 49 سنة.

محل الميلاد والإقامة: مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

الجنسية: سعودي.

الديانة: مسلم.

اللغة الأم: اللغة العربية.

المؤهلات العلمية: بكالوريوس الشريعة، وماجستير ودكتوراة في الفقه المقارن، وكذلك حصل على العديد من الدورات العلمية في القضاء والإدارة.

المهنة: قاضي بوزارة العدل السعودية.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

عدد الأبناء: خمسة.