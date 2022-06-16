ما طقس فلسطين يوم الجمعة.. حالة الطقس غدا، بُعيد الانتهاء من الامتحانات المدرسية، وقرب حلول فصل الصيف بشكل رسمي، تزيد الرحلات الترفيهية سواء على الأماكن ذات التشجير والمسابح، أو على شواطئ البحر، أو على الشاليهات الخاصة، فهي المتنفسات الوحيدة لأهالي قطاع غزة، لكن المعظم يتوجه للترفيه والتنفيس عن نفسه وأفراد أسرته إلى شاطئ البحر، كونه مجانا ويتسع للملايين، وهو ما يدفع المواطنين للبحث عن حالة الطقس يوم الجمعة لمعرفة متى يتوجه إلى شاطئ البحر للاصطياف.

حالة طقس فلسطين يوم الجمعة

ويبحث المواطنون في قطاع غزة اليوم عن، ما طقس فلسطين يوم الجمعة.. حالة الطقس غدا، لاسيما أن الجمعة من أهم أيام الأسبوع بالنسبة لشرائح كبيرة في المجتمع الفلسطيني، وهو يوم العطلة الوحيد بالنسبة لهم، ففي هذا اليوم يتوافد عشرات الآلاف من المواطنين للاصطياف على شواطئ بحر قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، للترفيه عن أنفسهم، لاسيما في ظل مواصلة انقطاع التيار الكهربائي لساعات، والحرارة الشديدة، لهذا يرفق لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، حالة طقس فلسطين يوم الجمعة.





حالة الطقس غدا الجمعة

وتشهد الأجواء الفلسطينية درجات جرارة عالية جدا، وأعلى من معدلها السنوي بدرجات، وفي ظل انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ثماني ساعات يوميا، يتوجه المواطنون إلى شاطئ البحر للترفيه والتنفيس عن أنفسهم حتى ساعات المساء وانتشار نسائم الهواء لتبرد عليهم، إذ ينظمون رحلاتهم في أيام الإجازات الرسمية، كيومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ويعد موسم الصيف فرصتهم المتاحة لينظموا رحلات عائلية إلى البحر والمتنفسات المتوفرة في قطاع غزة.

حالة الطقس في غزة غدا الجمعة

وبعد الاطلاع على الموقع الرسمي للأرصاد الجوية الفلسطينية، في ظل البحث الكبير عن، حالة الطقس في غزة غدا الجمعة، تبين لنا أن الجو سيكون غدا الجمعة حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس.