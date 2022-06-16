هل الأضحية واجبة على الحاج.. ما حكم الأضحية في العيد على المسلمين؟ أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحى المبارك 1443 هـ - 2022 م، إذ ينتظر الملايين من المسلمين في جميع أنحاء المعمورة حلول هذه المناسبة العظيمة، لما فيها من طقوس جميلة يؤديها ويحتفل فيها عموم المسلمين حول العالم، أبرزها أداء صلاة العيد وترديد التكبيرات، ثم التوجه إلى البيوت لتنفيذ الأضحية، وذلك باجتماع أفراد العائلة لتعم السعادة بينهم جميعا.

ما حكم الأضحية على الحاج؟

ويتساءل عشرات الآلاف بل الملايين من المسلمين عن، هل الأضحية واجبة على الحاج.. ما حكم الأضحية في العيد على المسلمين؟ وعلى الرغم من أن الملايين من المسلمين ينتظرون حلول عيد الأضحى المبارك للتضحية بأحد المواشي وتوزيع لحومها على الأقارب والأهلي والجيران والفقراء والمحتاجين، طلبا لمرضاة الله عز وجل، ونيل أجر وثواب الأضحية، لهذا السبب ترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، الإجابة عن تساؤل.. ما حكم الأضحية على الحاج؟، لتعم الفائدة بين المسلمين.

هل الأضحية واجبة على المسلمين؟

وفيما يتعلق بالإجابة عن تساؤل، هل الأضحية واجبة على المسلمين، وبعد بحث عبر الصفحات المختصة، وجدنا أن معظم العلماء يصنف تقديم الأضحية في وقت الاضحى على أنها سنة مؤكدة، وعلى الرغم من ذلك هذا فإنهم يقولون: إنه مكروه على المسلم الذي يملك القدرة المالية على القيام بالنحر في أيام الاضحى ألا يضحي بها، أي أنه من البغيض عدم تقديم التضحية إذا كان لديك القدرة المالية.

هل الأضحية واجبة على الحاج؟

ومع اقتراب حلول موسم الحج للعام الجاري 1443 هجري، يزيد السؤال عن وجوب وجواز الأضحية على الحج، وبعد البحث الكبير عن هذا التساؤل، وجدنا أنه لا يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنية الأُضْحِيَّة مع الهدي؛ لأن سبب مشروعية كل منهما مختلف ولا يقبل التداخل، فالأُضْحِيَّة مشروعة لشكر الله تعالى على سبيل الندب، أما ما يذبح في الحج فقد يكون واجبا كهدي التمتع، وهو واجب بسبب ترك الإحرام بالحج من الميقات؛ لأن المحرم يحرم لحجه من مكة، وكهدي القِران، وهو للجمع بين الحج والعمرة في سَفرة واحدة، وهو واجب أيضًا، وكالذبح لترك واجب من واجبات الحج، أو كفارة عن فعل محظور من ممنوعات الحج، وكلاهما واجب، وقد يكون ما يذبح في الحج قربة وليس بواجب كمن يهدي تطوعا لفقراء الحرم، وكل هذا مخالف للغرض من الأُضْحِيَّة.

ماهي شروط الأضحية؟

وعن الإجابة عن سؤال، ما هي شروط الأضحية؟ فالإجابة هي إن الله خير ولا يقبل إلا الخير، لذلك يمكن أن تكون ذبيحة الأضحية من الذكور أو الإناث، في سن البلوغ لهذا النوع من الحيوانات، خالية من العيوب، كما لا يمكن بيعها (إلا للحصول على الأضحية أفضل)، ويجب أن تكون بعد صلاة العيد في الأيام المحددة.