السائق الآلي لسيارات "تسلا" يتسبب بـ 270 حادثاً مرورياً داخل أمريكا!

شاركت سيارات "تسلا" في معظم الحوادث التي تنطوي على أنظمة مساعدة السائق الآلية من "المستوى 2" التي أبلغت الحكومة الأمريكية بها.

وفقا للبيانات الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء، شكلت السيارات الكهربائية "تسلا" 273 حادثاً من أصل 392 حادثاً تم الإبلاغ عنها بموجب توجيه الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة.

التوجيه الصادر في يونيو/ حزيران 2021، يطلب من الشركات المصنعة تقديم بيانات عن الأعطال لبرامج مساعدة السائق من "المستوى 2"، والتي تساعد في الكبح والتوجيه ولكنها تتطلب من السائق أن يظل مشاركاً بشكل كامل في القيادة خلال كل الأوقات.

وسعت الإدارة الأسبوع الماضي، تحقيقا في نظام "الطيار الآلي" التابع لـ"تسلا"، والذي قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إنه يقلل من مخاطر الحوادث عند استخدامه بشكل صحيح.

تسجل الأعطال إذا استخدم نظام المساعدة في غضون 30 ثانية من وقوع الحادث وإذا أدت الحادثة إلى وفاة أو أضرار قوية للمركبة أو إطلاق الوسادة الهوائية أو إصابة أحد المشاة أو غيرهم من مستخدمي الطريق "المعرضين للخطر". بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".