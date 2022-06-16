ما موعد صرف دفعات الشؤون الاجتماعية 2022- موعد صرف شيكات الشؤون

ما موعد صرف دفعات الشؤون الاجتماعية 2022- متى صرف شيكات الشؤون، أكثر من عام ونصف، لم يصرف شيكل واحد لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة، بدعاوى أن الحكومة الفلسطينية تعاني من أزمات اقتصادية ومالية بسبب تجميد الدعم المالي الأوروبي للسلطة، وعدم دفع الدول المانحة لمعظم الدفعات المستحقة، وهو ما أثر على مستفيدي الشؤون الذين كانوا ضحية هذا اللعبة السياسية بين السلطة والأطراف المانحة، إذ إن أكثر من 120 ألف مستفيد باتوا يعانون من أسوأ أزمة مالية منذ سنوات عدة.

موعد صرف شيكات الشؤون 2022

ويبحث المستفيدون من الدفعات النقدية التي تصرفها وزارة التنمية الاجتماعية عن، ما موعد صرف دفعات الشؤون الاجتماعية 2022- متى صرف شيكات الشؤون، الذين لم يستفيدوا من أي دفعة من 18 شهرا إذ صرفت أخر دفعة موحدة بين جميع الفئات في الضفة وغزة منذ نحو سنة ونصف بقيمة 750 شيكلا فقط، الأمر الذي فاقم من معاناتهم وأزماتهم المالية والاقتصادية، ولم تحدد وزارة التنمية الاجتماعية موعد صرف شيكات الشؤون 2022، وتحاول وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، ارفاق الموعد الرسمي لصرف مستحقات الشؤون في حال تم الإعلان عنها.

ما الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون؟

وبعد اعلان الاتحاد الأوروبي باستئناف الدعم المالي للسلطة، والتي يندرج تحتها برنامج الدفعات النقدية لمستفيدي الشؤون، بات هناك بارقة أمل لمستفيدي الشؤون بأن تصرف دفعة واحد على الأقل قبل عيد الأضحى المبارك، حتى يتمكنوا من شراء بعض من احتياجاتهم ومستلزماتهم الكثيرة جدا، لهذا يتساءلون عبر مواقع السوشيال ميديا والبحث المختلفة عن، ما الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون؟

صرف شيكات الشؤون شهر 6

وتحدثت تقارير صادرة عن مصادر مطلعة، تفيد بأن الاتحاد الأوروبي سيوقع على اتفاق استئناف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، خلال الأسبوع المقبل، وهذه العملية تحتاج إلى إجراءات فنية بعد التوقيع الرسمي، لذا وفق المصادر فإنه من الصعب صرف مخصصات المستفيدين من الشؤون الاجتماعية قبيل عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 2022، وإنما كل التوقعات تشير إلى صرف المخصصات بعيد العيد.