رابط فحص أسماء الوظائف التعليمية 2022-2023 في قطاع غزة، يبحث الخريجون والخريجات في قطاع غزة عن رابط نتائج الوظائف التعليمية 2022-2023 في قطاع غزة، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة عن موعد نتائج الوظائف التعليمية 2022- 2023.

رابط نتائج الوظائف التعليمية 2022-2023 في قطاع غزة

وستنشر نتائج الوظائف التعليمية 2022- 2023 بالتعاون مع ديوان الموظفين العام ستعلن اليوم الساعة الواحدة ظهراً وذلك عبر بوابة الاستقطاب الإلكتروني.

وفي مارس 2022، عقدت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام امتحانات الوظائف التعليمية للعام 2022-2023 في محافظات قطاع غزة.





وتقدم وفق الوزارة، امتحانات الوظائف التدريسية هذا العام قرابة (33,900 ) خريج وخريجة وذلك ضمن معايير وإجراءات اختيار المعلمين الجدد التي تم تحديدها بالتعاون مع ديوان الموظفين.

رابط نتائج الوظائف التعليمية 2022-2023 في قطاع غزة من هنا

ماذا يعني بوابة الاستقطاب الإلكتروني للوظائف التعليمية

تأتي هذه البوابة استجابةً لرؤية ورسالة وزارة التربية والتعليم العالي، وتحقيقاً لأهدافها ضمن خطتها الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى استكمال دورها في بناء الأنظمة الإلكترونية وأتمتة العمليات الإدارية وصولاً للتحول الإلكتروني الكامل.

وخطت الوزارة في هذا المجال خطوات واضحة وحققت إنجازات كبيرة؛ بما يتوافق مع متطلبات عصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معتبرةً أنَّ أنظمة الخدمات الإلكترونية من أبرز إنجازاتها في مستهل سعيها لبناء بيئة تكنولوجية متكاملة، حيث أن الحديث في الوقت الحاضر والمستقبل عن عالمية الإستقطاب عبر تقنيات الإدارة الإلكترونية من خلال تقديمها لشريحة واسعة من الخدمات للمجتمع، ومن هذه الخدمات تقدم الوزارة هذه البوابة كخدمة لتسهيل عملية التسجيل الإلكتروني لشغل الوظائف التعليمية التي تحتاجها الوزارة مروراً بكافة العمليات والإجراءات المصاحبة لعملية الاستقطاب، معتمدة على معايير تحقق مبدأ العدالة والمساواة بين المتقدمين لشغل الوظائف.