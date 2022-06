4 فوائد مُذهلة لشرب الحليب يومياً

يعد الاستمتاع بكوبين من الحليب يوميا من أفضل الطرق للحصول على الكالسيوم وفيتامين د، المتاحين بسهولة في نظامك الغذائي، لمساعدتك على بناء عظام قوية والحفاظ عليها.

ومع ذلك، فإن فوائد شرب الحليب تتجاوز عظامك وأسنانك. هذا لأن حليب البقر مليء بـ 13 عنصرا غذائيا أساسيا، بما في ذلك فيتامين ب 12 والريبوفلافين والنياسين (فيتامينات مهمة قابلة للذوبان في الماء) والبوتاسيوم والفوسفور وفيتامين أ والزنك والسيلينيوم.

تقول الدكتورة كارلي نولز، اختصاصية التغذية: "أوصي بشرب الحليب لأي شخص يتطلع إلى إضافة المزيد من البروتين والفيتامينات مثل فيتامين أ، ب 12، د إلى نظامهم الغذائي.. الحليب المفضل لدي شخصيا هو الحليب كامل الدسم"، وفق موقع "Eat This, Not That".

فيما يلي نظرة على حقائق التغذية الأساسية في كوب من حليب البقر:

السعرات الحرارية: 100

البروتين (غرام): 8

كربوهيدرات (غرام): 13

غرام الدهون (غرام): 2.5

الدهون المشبعة (غرام): 1.5

الكالسيوم: 30% من القيمة اليومية

فيتامين د: 25% من القيمة اليومية

لا يعتبر الحليب قوة غذائية فحسب، بل له أيضا فوائد صحية لا تعد ولا تحصى من تحسين صحة العظام للمساعدة في الحفاظ على صحة القلب، وقد يعزز أداءك الرياضي، ويمكن أن يساعد أيضا في تقليل مخاطر السمنة ومرض السكري من النوع 2.

1. محسن طبيعي للأداء

لا يوجد سبب يدفعك إلى دفع أسعار عالية الجودة لمشروبات ما قبل التمرين وبعده عندما يمكنك ببساطة الاستمتاع بالحليب والحصول على مزايا مماثلة لتحسين الأداء، فقلا لجوردان مازور، اختصاصي تغذية الأداء.

يحتوي الحليب ومنتجات الألبان على حزمة مغذيات قوية تحتوي على 13 عنصرا غذائيا أساسيا مثل البروتين عالي الجودة والكالسيوم والحديد والزنك وفيتامين د، ويساهم في العناصر الغذائية التي يكافح الرياضيون لاستهلاكها ولكنها مهمة لدعم الأداء والتعافي، بحسب مازور.

2. يساعد في تنظيم ضغط الدم

أفادت العديد من الدراسات بأن الأفراد الذين يشربون الحليب ومنتجات الألبان لديهم مخاطر أقل للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

تساعد الحزمة الغذائية الشاملة للحليب، بما في ذلك الكالسيوم والبوتاسيوم والمغذيات الدقيقة الأخرى الموجودة في الحليب، في الحفاظ على ضغط دم صحي.

تكشف الدراسات أن أولئك الذين يستمتعون بمزيد من منتجات الألبان والحليب قد تعرضوا لارتفاع أقل في ضغط الدم الانقباضي بمرور الوقت.

3. يساعد على إنقاص الوزن

يساعد البروتين عالي الجودة الموجود في الحليب على الشعور بالشبع ويقلل من الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام، وبذلك تكون أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام وتتراجع لديك الرغبة الشديدة في تناول الحلويات والأطعمة الأخرى الغنية بالكربوهيدرات.

4. يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع 2

وجدت دراسة نُشرت في مجلة "Nutrition Journal" أن الأفراد الذين يعانون من مرحلة ما قبل السكري أو أولئك المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 يمكنهم الوقاية منه عن طريق تضمين منتجات الألبان قليلة الدسم في نظامهم الغذائي كل يوم.

أفادت الدراسة بأنه من بين 639 بالغا تمت متابعتهم لما يقرب من عقد من الزمان، فإن أولئك الذين أبلغوا عن تضمين المزيد من منتجات الألبان قليلة الدسم في نظامهم الغذائي قللوا بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، مقارنة بأولئك الذين أبلغوا عن تناول أقل من نصف حصة من منتجات الألبان يوميا.

أولئك الذين أبلغوا عن شربهم لبنا قليل الدسم قللوا من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 41%.