نشرت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة اليوم الخميس 16/6/2022، رابط نتائج الوظائف التعليمية 2022- 2023.

وأفادت الوزارة، أن نتائج الوظائف التعليمية 2022- 2023 بالتعاون مع ديوان الموظفين العام تعلن اليوم، عبر بوابة الاستقطاب الإلكتروني.

رابط الأسـماء: نتائج الوظائف التعليمية 2022- 2023 في غزة

وفي مارس 2022، عقدت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام امتحانات الوظائف التعليمية للعام 2022-2023 في محافظات قطاع غزة.

وتقدم وفق الوزارة، امتحانات الوظائف التدريسية هذا العام قرابة (33,900 ) خريج وخريجة وذلك ضمن معايير وإجراءات اختيار المعلمين الجدد التي تم تحديدها بالتعاون مع ديوان الموظفين.



