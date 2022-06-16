اليوم: الإعلان عن نتائج الوظائف التعليمية 2022- 2023 بغزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:22 ص
16 يونيو 2022
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة اليوم الخميس 16/6/2022، موعد  نتائج الوظائف التعليمية 2022- 2023.

وأفادت الوزارة، أن نتائج الوظائف التعليمية 2022- 2023 بالتعاون مع ديوان الموظفين العام ستعلن اليوم الساعة الواحدة ظهراً وذلك عبر بوابة الاستقطاب الإلكتروني.

وفي مارس 2022، عقدت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام امتحانات الوظائف التعليمية للعام 2022-2023 في محافظات قطاع غزة.

وتقدم وفق الوزارة، امتحانات الوظائف التدريسية هذا العام قرابة (33,900 ) خريج وخريجة وذلك ضمن معايير وإجراءات اختيار المعلمين الجدد التي تم تحديدها بالتعاون مع ديوان الموظفين.

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