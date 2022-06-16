أسعار الدولار في مصر اليوم الخميس 16/6/2022



شهدت أسعار الدولار، اليوم الخميس 16/6/2022، استقرارا، مقابل الجنيه المصري، في كل من البنك المركزي المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركات الصرافة.

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سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم:

سجل سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية على النحو التالى

في بنك مصر:

18.71 جنيه للشراء.

18.77جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري:

18.71 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي:

18.73جنيه للشراء.

18.79جنيه للبيع.

في بنك أبو ظبي الإسلامي:

18.74 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

في البنك المركزي المصري:

18.70 جنيه للشراء.

18.78 جنيه للبيع.

ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات؟

سعر بيع العملات هو السعر الذي يقوم به البنك أو شركات الصرافة ببيع العملات به للعملاء.

أما سعر شراء العملات هو السعر الذي يقوم البنك أو شركات الصرافة بشراء العملات به من العملاء، وعادة ما يكون سعر البيع أعلي من سعر الشراء.