بالصور العلم لايعرف عُمراً: سيدتان بعمر الستين من نابلس على مقاعد امتحان التوجيهي

العلم لا يعرف عمراً، هو تماماً ما ينطبق على سيدتين في مدينة نابلس بالضفة المحتلة، عندما قررتا خوض غمار امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2022، والتي انطلقت في الرابع عشر من الشهر الجاري.

فعلى مقاعد الدراسة تجلس الفلسطينيتان شريفة صقر (64 عاماً) وأحلام سليمان (53 عاما) تتقدمان لامتحانات الثانوية العامة في مديرية تربية جنوب نابلس.

وقد توجه أكثر من 87 ألف طالب/وطالبة من كافة محافظات الوطن في 14/6/2022، لتقديم امتحانات الثانوية العامة 2021-2022، بدأت بامتحان اللغة العربية.

وكان مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، أكد أن عدد الطلبة المسجلين لتقديم امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" وصل إلى أكثر من 87 ألف طالب/وطالبة، منهم 39 ألف ذكورا، و48 ألف إناثا، موزعين على 729 قاعة".

وأوضح عواد، بخصوص عدد الطلبة الممتحنين في مختلف الفروع، أن عدد الطلبة الممتحنين في الفرع العلمي بلغ نحو23.271 ألفا، والأدبي حوالي65.173 ألفا، وريادة الأعمال بلغ نحو 4123، والشرعي نحو 1418، أما الأفرع المهنية المتمثلة في الفرع الصناعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي وصل عدد الطلبة إلى حوالي 3146 طالبا، أكثرهم من الفرع الصناعي، إذ بلغ عددهم حوالي 1783 طالبا.

وأوضح عواد"، بخصوص عدد الطلبة الممتحنين في مختلف الفروع، أن عدد الطلبة الممتحنين في الفرع العلمي بلغ نحو23.271 ألفا، والأدبي حوالي65.173 ألفا، وريادة الأعمال بلغ نحو 4123، والشرعي نحو 1418، أما الأفرع المهنية المتمثلة في الفرع الصناعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي وصل عدد الطلبة إلى حوالي 3146 طالبا، أكثرهم من الفرع الصناعي، إذ بلغ عددهم حوالي 1783 طالبا.









