وزيرة الصحة تفتتح قسم القسطرة المركزي في المستشفى الأهلي

افتتحت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، مساء أمس الأربعاء، قسم القسطرة المركزي في المستشفى الأهلي في الخليل، بحضور محافظ محافظة الخليل اللواء جبرين البكري، و رئيس جمعية أصدقاء المرضى السيدة هدى النتشة وعدد من الشخصيات الرسمية والأهلية ومجتمع محلي.

جاء ذلك خلال جولة أجرتها الوزيرة في مختلف أقسام المستشفى للاطلاع على سير العمل وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الصحية الحكومية والأهلية والخاصة، خلال اليوم الثاني من جولة الوزيرة والوكيل والوكيل المساعد والمدراء العامين ورؤساء الوحدات ذات العلاقة في محافظة الخليل، لتفقد سير العمل في مراكز العلاج وبحث سبل التطوير المختلفة فيها، ضمن خطة التطوير الشاملة للقطاع الصحي في كافة المحافظات.

واجتمعت الوزيرة برؤساء الأقسام المختلفة في المستشفى بحضور مدير عام المستشفى د. يوسف التكروري وأعضاء الهيئة الإدارية، ومدراء المستشفيات الحكومية ومدير مديرية الصحة في الخليل، للاطلاع على سير العمل وسبل تعزير الدعم.

وقالت د. الكيلة " لمسنا تطوراً كبيراً في مراكز علاجنا الوطنية، وسنعمل على المزيد، من خلال بناء مراكز علاج وتوسعة الأقسام وإدخال المزيد من الخدمات الصحية، ورفدها بالكوادر، وصولاً لتوطين الخدمات العلاجية"

وأضافت وزيرة الصحة " في ظل مختلف أشكال الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا ومؤسساتنا الوطنية، وخاصة الصحية، فإننا نعمل على المزيد من البناء والتطوير في القطاع الصحي الفلسطيني، بدعم الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية وتوجيهات الحكومة".

وأشارت د. الكيلة " بالرغم من الحصار المالي الذي يحاول الاحتلال فرضه علينا، وانقطاع الكثير من المساعدات الدولية، وأثر ذلك الكبير على القطاع الصحي الفلسطيني ككل، فإن صمودنا واستمرارنا في العمل والتطوير يزيدنا إصراراً على المضي قدما بجهود كافة الشركاء والداعمين فلسطينياً وعربياً ودولياً".

وعادت وزيرة الصحة عدداً من الجرحى بفعل اعتداءات الاحتلال على المواطنين في الخليل، وأكدت أن كافة مراكز العلاج الفلسطينية تعمل بروحٍ واحدة لخدمة أبناء شعبنا وتقديم الواجب الإنساني لهم.

من جهته أكد محافظ الخليل على الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف المؤسسات الصحية في محافظة الخليل على تقديم الخدمات العلاجية لأبناء شعبنا في المحافظة والمناطق النائية والمناطق المهددة بالاستيطان ومناطق (ج)، ومنطقة H2 في مدينة الخليل.

وقالت رئيسة جمعية أصدقاء المريض: "إن المستشفى الأهلي يشكل جسر شراكة حقيقية مع المشافي الحكومية في المحافظة، ونحن جميعاً نعمل من أجل خدمة أبناء شعبنا، وإن أي تطوير في أي مؤسسة وطنية حكومية أو أهلية أو خاصة، يشكل داعماً حقيقياً في بناء دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس"

من جهته أشار المدير العام للمستشفى الأهلي د. يوسف التكروري، إلى أن قسم القسطرة المركزي الذي تم افتتاحه، سيضيف قفزة كبيرة في جودة الخدمة العلاجية المقدمة لأبناء شعبنا وتحقيقاً لمزيد من المضي نحو توطين الخدمات العلاجية، حيث سيضم القسم ٣ أجهزة قسطرة، جهازاً ثنائي الرأس لقسطرة قلب الأطفال والقسطرة الدماغية، وجهازين أحاديي الرأس لإجراء القسطرة القلبية والطرفية، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للقطاع الصحي الأهلي.

‎ويشارك الوزيرة في جولتها في المحافظة، وكيل الوزارة د. وائل الشيخ، الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة وصحة الأسرة د. كمال الشخرة، ومدير عام الشؤون الإدارية نزار مسالمة ومدير عام المستشفيات د. نجي نزال ومدير عام المستودعات المركزية صالح ثوابتة ومدير عام الشؤون المالية حاكم صلاحات ومدير عام دائرة شراء الخدمة د. عفيف عطاونة ورئيس وحدة الرقابة الداخلية د. فراس الأطرش، ومدير عام الإسعاف والطوارئ د. مصطفى القواسمي ومدير عام التمريض نجاة دويكات ورئيس وحدة الجودة وسلامة المريض سلام الرطروط ومدير التمريض في الإدارة العامة للمستشفيات عماد زكي ود. عنان راشد وشاهر أبو رجب من الإدارة العامة للمستشفيات، وضرغام ياسين من الإدارة العامة للخدمات الطبية المساندة.