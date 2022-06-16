الملصق الرسمي لكأس العالم 2022 في قطر

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، عن تصميم الملصق الرسمي للمسابقة العالمية، والتي ستقام لأول مرة في المنطقة العربية في نهاية العام الجاري.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول، بمشاركة 31 منتخباً، بالإضافة إلى منتخب "العنابي"، مستضيف البطولة.

وأقيمت قرعة كأس العالم في 1 إبريل/ نيسان الماضي، بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يكتمل عقد المتأهلين بانضمام أستراليا وكوستاريكا من مواجهتي الملحق العالمي.

وباتت منتخب كوستاريكا المنتخب رقم 32 الذي يحجز بطاقة مشاركته في المونديال، بفوزه الصعب 1-0 في الملحق على نيوزيلندا، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أحمد بن علي، الثلاثاء.