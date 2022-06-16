لاعب عربي يتصدر هدافي تصفيات كأس العالم 2022..فمن هو ؟

تصدر المهاجم الإماراتي علي مبخوت قائمة هدافي تصفيات كأس العالم التي أسدل الستار عليها مساء الثلاثاء الماضي، وذلك بعد أن تأهل منتخب كوستاريكا الذي بات آخر المتأهلين لمونديال قطر 2022.

واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، بعد تأهل كوستاريكا على حساب نيوزيلندا بهدف دون مقابل في نهائي الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم والذي أقيم في قطر.

وتقام بطولة كأس العالم خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر في دولة قطر.

وفيما يلي ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم ..

الإماراتي علي مبخوت: 14 هدف

الكندي كايل لارين: 13 هدف

الصيني وو لي: 12 هدف

الإنجليزي هاري كين: 12 هدف

الهولندي ممفيس ديباي: 12 هدف

الباراجوياني مارسيلو مورينو: 10 أهداف

الياباني تاكومي مينامينو: 10 أهداف

الإيراني سردار آزمون: 10 اهداف