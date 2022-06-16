غانتس يختار بين ثلاثة مرشحين لخلافة كوخافي

ذكرت الإذاعة العبرية صباح اليوم الخميس أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس بدأ خطوات تعيين رئيس هيئة أركان الجيش الجديد.

ووفقاً للإذاعة العبرية، أولى خطوات غانتس هي تحدد مواعيد الاجتماع مع المرشحين الثلاثة لخلافة أفيف كوخافي والذي تنتهي مهامه في شهر يناير المقبل.

وبحسب الإذاعة فإن غانتس سوف يجتمع مساء السبت المقبل مع الجنرال إيال زامير، فيما سيجتمع الثلاثاء مع الجنرال إيال استريتا، والأربعاء مع نائب رئيس هيئة الأركان الجنرال هرتسي هليفي والذي يعتبر المرشح المفضل لأداء هذا المنصب.

وأوضحت الإذاعة أن غانتس ينوي عقب الاجتماع مع المرشحين الثلاثة، وإجراء مشاورات مع كبار الضباط القدامى ووزراء الجيش السابقين قبل اتخاذ قرار تعيين رئيس هيئة الأركان الجديد.