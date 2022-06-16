لأول مرة منذ 28 عاماً.. الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة 75 نقطة أساس

رفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، أسعار الفائدة 0.75 نقطة مئوية، لمكافحة التضخم، في سابقة لم تحصل منذ العام 1994.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي المعدل إلى نطاق بين 1.50% و1.75%، وهو ما لم يحصل منذ ما قبل بدء جائحة كورونا.

وقال الفيدرالي: "إنه "ملتزم بقوة" بإعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف".

وكانت أرقام أيار/مايو التي صدرت الجمعة في الولايات المتحدة، جرس إنذار للعودة إلى أرض الواقع، مع معاودة الارتفاع سريعا مسجلا رقما قياسيا منذ 40 عاما، مع 8.4% على أساس سنوي و1% على اساس شهري، وفقا لمؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك.