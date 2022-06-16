موعد عيد الأضحى في الجزائر 2022- خلفيات وصور منشورات عيد الأضحى، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن موعد عيد الأضحى المبارك، والذي يأتي يوم العاشر من شهر ذي الحجة حسب التقويم الهجري، لكن اعتماد الدول في الوطن العربي على التقويم الميلادي، كما يبحث جزائريون عبر محركات البحث عن موعد عيد الأضحى 2022 في الجزائر، كما سنرفق لكم خلفيات وصور منشورات عيد الأضحى والتي يمكنك عزيري المتابع أن تضعه خلفية لهاتفك أو منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما يمكنك أن ترسلها إلى أصدقائك وعائلتك للمعايدة في عيد الأضحى المبارك، لذا قررنا أن نقدم لكم موعد عيد الأضحى في الجزائر 2022- خلفيات وصور منشورات عيد الأضحى.

موعد عيد الأضحى في الجزائر 2022- خلفيات وصور منشورات عيد الأضحى

تبلغ المدة بين العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، ما يقارب 70 يومًا، وتختلف مواعيد صلاة العيد حسب تقويم السنة الميلادية، علاوة على ذلك فتختلف أعداد أيام الإجازات بين العيدين، ووفق الحسابات الفلكية فمن المتوقع أن يوافق موعد عيد الأضحى 2022 في الجزائر يوم السبت بتاريخ 9 يوليو لعام 2022، ولكن لا يمكن الإعلان عن الموعد الرسمي عنه إلا بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة، فمن خلاله يتحدد يوم وقفة عرفات حسب التقويم الميلادي، واليوم الذي يليه يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

تُقام صلاة عيد الأضحى المبارك في مدن وبلدات وقرى الجزائر بعد شروق الشمس، وتستمر إجازة عيد الأضحى المبارك 4 أيام في غالبية الدول الإسلامية، ولكن القانون الجزائري يمنح إجازة لمدة يومين فقط، فيُمنح العاملون في الأراضي الجزائرية إجازة يومي التاسع والعاشر من يوليو 2022، ليعودوا بعدها إلى أعمالهم.

أكلات ووجبات مشهورة في عيد الأضحى

من أبرز المأكولات التي يتميز بها الشعب الجزائري في عبد الأضحى المبارك، هي وجبة " العصبان"، فتشتهر بصنعها المطابخ الجزائرية، حيث أنه يتم إعدادها باستخدام بطن الخروف، فيتم غسله وتنظيفه بالماء جيدًا، ثم يقومون بحشوه بقطع من اللحم وقطع من الكبد، ويضيفون عليه الحمص المسلوق، مع أنواع من التوايل المفضلة ليصبح طعمه شهيّ.

وجبة " الملفوف" أحد الأكلات البارزة في الجزائر في عيد الأضحى، فهي عبارة عن قطعة من الكبد ملفوفة في قطع من الشحم، ويتم شويه على الفحم ونار هادئة، ثم يُقدم مع كوب من الشاي الأخضر ، أما طبق " البوزلوف" يعدّ وبة شهية في عيد الأضحى المبارك وهو لحم رأس الخروف ، إضافة إلى أطباق الكمونية والبكبوكة التي تحرص الأمهات على صناعتها وتجهيزها قبيل أيام العيد.

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